Worldrise & VOIhotels insieme per il mare

“La natura non è un posto da visitare. È la nostra casa” è così che, in poche ma efficaci parole, il poeta e ambientalista statunitense Gary Snyder ci ricorda l’importanza di avere cura della nostra casa condivisa: il pianeta.

Per essere all’altezza di un compito tanto complesso quanto necessario, dunque, nasce la collaborazione tra Worldrise Onlus e VOIhotels, un percorso all’insegna della sostenibilità, intesa come impegno verso il mare, per favorire la sua conoscenza e protezione e per insegnarci a rispettare l’ambiente che ci ospita e a valorizzarne le meraviglie.

Sensibilizzare i clienti delle strutture turistiche alle tematiche ambientali, creare escursioni in grado di valorizzare le potenzialità naturalistiche del territorio e, allo stesso tempo, supportare la ricerca scientifica e favorire il potenziamento professionale degli studenti, diverse attività per un unico obiettivo: la salvaguardia dell’ambiente marino.

I giovani selezionati per partecipare a questa esperienza saranno ospitati in alcune strutture VOIhotels in Sicilia e Sardegna e avranno l’opportunità di acquisire competenze nel monitoraggio marinocostiero, dedicandosi alla raccolta dati per vari progetti di ricerca. Quattro location straordinarie che toccheranno diverse aree tematiche: monitoraggio dei delfini a Golfo Aranci (con soggiorno presso la struttura VOI Colonna Village), monitoraggio marinocostiero a Villasimius (VOI Tanka Village), monitoraggio marine litter nella Baia di Tindari (VOI Baia di Tindari Resort) e monitoraggio delle tartarughe marine a Siracusa (VOI Arenella Resort).

