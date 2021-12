“Venerdì culturali” della Casa delle AIE dedicato al rapporto di Grazia Deledda con Cervia

È DEDICATO AL RAPPORTO DI GRAZIA DELEDDA CON CERVIA IL NUOVO APPUNTAMENTO DEI “VENERDÌ” CULTURALI DELLA CASA DELLE AIE”. L’incontro si colloca all’interno del programma delle manifestazioni rievocative del 150° anniversario della nascita di Grazia Deledda, Premio Nobel per la letteratura e Cittadina onoraria di Cervia Si conclude venerdì 10 dicembre, alle ore 21, nel Teatrino della Casa delle AIE, la prima parte del programma dei Venerdì Culturali 2021-2022.

Il nuovo appuntamento culturale è dedicato al rapporto di Grazia Deledda con Cervia. L’incontro si colloca all’interno del programma delle manifestazioni rievocative del 150° anniversario della nascita di Grazia Deledda, Premio Nobel per la letteratura e Cittadina onoraria di Cervia. La serata prevede l’intervento della critica letteraria Elena Gagliardi, che ricostruirà la biografia della grande scrittrice e tratteggerà i luoghi in cui si muoveva, gli amici, i personaggi, i riflessi sulle sue opere.

A Renato Lombardi spetterà il compito di ricostruire le vicende storiche di Cervia nell’arco di un quarto di secolo (1920-1936), nel quale, gradualmente, Cervia viene trasformandosi da antica “città del sale”, storico borgo di pescatori e centro agricolo, in “moderna città turistica”.

Nel corso della serata verrà presentata la proposta di pubblicare nel 2022, a cura di Elena Gagliardi e Renato Lombardi, un’antologia dei romanzi e delle novelle di Grazia Deledda ispirati e ambientati a Cervia.Al suo soggiorno a Cervia sono ispirati alcuni romanzi tra cui “La fuga in Egitto” (1926), “Il Dio dei viventi“(1922), “Il paese del vento” (1934) e molte novelle.

È in programma una videoproiezione di suggestive immagini storiche, con il supporto tecnico di Massimo Evangelisti. Sono previsti intermezzi musicali a cura del Eugenio Fantini, che proporrà brani musicali e melodie del primo Novecento. Il 28 settembre 2021 ricorreva il centocinquantesimo anniversario della nascita di Grazia Deledda. La grande scrittrice, premio Nobel della Letteratura nel 1926, ritirato a Stoccolma il 10 dicembre 1927, nacque a Nuoro il 28 settembre 1971 e scelse Cervia come luogo di villeggiatura dal 1920. Sulla scelta influì la descrizione della città fatta da Agostino Arani, di origine cervese, alto funzionario a Roma, a Palmiro Madesani, marito della Deledda, conosciuto nel 1918 al Ministero della Guerra, e divenuto suo collega ed amico. La Deledda trovò un punto di riferimento in Lina Sacchetti , grande personaggio cervese. Nei primi anni del suo soggiorno a Cervia, Grazia Deledda venne ospitata dal 1920 a Villa Igea. Nel 1928 acquistò una villa in Viale Cristoforo Colombo, denominata “Villa Caravella” con parte del denaro del premio Nobel, e vi trascorse tutte le estati fino alla morte, avvenuta il 15 agosto 1936. Il comune di Cervia le assegnò la cittadinanza onoraria nel dicembre del 1927, e le dedicò un tratto del lungomare, una rotonda, una scuola elementare.

Per celebrare la sua illustre cittadina onoraria Cervia ha organizzato un ampio calendario di iniziative, aperto sabato 25 settembre in biblioteca, con un convegno dedicato alla Deledda e al suo rapporto con Cervia. Il titolo dell’iniziativa era “Bella, verde e ventosa. Cervia nella vita e nelle opere di Grazia Deledda”. Il Convegno era accompagnato da una mostra di libri e documenti d’archivio relativi a Grazia Deledda organizzata in collaborazione con l’Archivio Storico Comunale. Di rilievo anche le iniziative di “Cervia Città Giardino” per il verde e gli allestimenti floreali. Le prime iniziative dedicate a Grazia Deledda hanno avuto il loro apice nella firma del Patto di amicizia tra Cervia e Nuoro, città natale di Grazia Deledda, firmato il 13 novembre (festa di San Paterniano patrono di Cervia) dai sindaci delle due città, Massimo Medri e Andrea Soddu.

Elena Gagliardi, laureata in Storia della Lingua Italiana, docente di Lettere presso il Liceo Monti di Cesena, ha collaborato con l’università di Bologna e con Casa Moretti di Cesenatico, ed ha pubblicato diversi lavori sulle figure delle scrittrici femminili del Novecento, tra cui “I romanzi cervesi di Grazia Deledda” e “Nel paese del vento. Grazia Deledda, Lina Sacchetti e Isotta Gervasi a Cervia”. Elena Gagliardi,nel 2008 ha ottenuto un prestigioso riconoscimento in Sardegna per la sezione Studi deleddiani, promossa dall’Università degli Studi di Cagliari, presieduta da Alessando Madesani.

Alla realizzazione delle iniziative dei “Venerdì culturali” collabora attivamente la gestione del Ristorante della Casa delle Aie, che fa capo alla famiglia Battistini. Ogni venerdì vengono anche presentate delle offerte gastronomiche particolari legate ai piatti della tradizione romagnola. Per la partecipazione alle serate sono necessari Green pass e mascherina. Ingresso libero e gratuito.