San Marino, richieste oltre le aspettative per il voucher turismo

SAN MARINO (ITALPRESS) – Il Segretario di Stato per il Turismo di San Marino Federico Pedini Amati e il Direttore dell’Ufficio del Turismo Nicoletta Corbelli hanno presentato oggi un aggiornamento sui dati del turismo sammarinese proveniente dalle due campagne promozionali lanciate lo scorso mese, quella del “Voucher vacanza” e quella del “Turismo vaccinale”. Per entrambi, i dati parlano di grande successo con richieste oltre le aspettative. Sono 2.226 le persone che hanno acquistato i “Voucher vacanza” per un totale di 6.678 presenze stimate (972 le prenotazioni). Il plafond destinato alla promozione è stato utilizzato al 65% del totale. La scelta dei turisti è ricaduta ovviamente sul periodo estivo ma non manca chi si è assicurato l’acquisto per il periodo del Natale o per i primi mesi del 2022. Dall’Italia arrivano il maggior numero di prenotazioni, al secondo posto c’è la Germania poi Francia, Austria, Argentina, Ungheria, Ucraina e Repubblica Ceca. Tra le Regioni italiane le principali dalle quali arrivano i turisti sono Lombardia, Lazio, Veneto, Toscana, Piemonte, Emilia Romagna, Campania, Puglia, Liguria.

L’iniziativa è stata sostenuta da un’importante campagna digitale che ha coperto la penisola italiana come area geografica target. Per la scelta di canali e formati di pianificazione ci si è fatti guidare dall’obiettivo della campagna: promuovere e stimolare l’acquisto dei Voucher Vacanza San Marino e quindi massimizzare i click al sito visitsanmarino.com sul quale avviene l’acquisto direttamente. E’ stata prevista una pianificazione pay per click su Google display network e sui social per garantire maggior conversione. Una quota dell’investimento è dedicata alla search per intercettare le keyword affini su Google. E’ stato selezionato anche un contesto autorevole come il Corriere della Sera/Dove viaggi per creare un racconto della destinazione. Insieme al “Voucher vacanze” sono state messe in rete le esperienze dedicate ai turisti che le associazioni e le aziende sammarinesi possono offrire e anche queste sono state accolte con favore dal pubblico che in poche settimane ha prenotato 63 differenti pacchetti outdoor. Tour guidati del Centro Storico, arrampicata, tiro con l’arco easy wild, percorsi nel verde o sulla rupe e tante altre differenti proposte. Molte iniziative sono partite lo scorso week end ed è lecito quindi attendersi un incremento delle prenotazioni nei prossimi giorni. La vendita dei pacchetti “outdoor” come detto è stata legata a doppio filo ai “Voucher vacanza” e tutta la clientela che acquista la promozione viene automaticamente contattata per avere una proposta di acquisto.

Diverso il capitolo del Turismo Vaccinale dove la motivazione che induce il turista a visitare la Repubblica non è solo quella del viaggio. Il turismo vaccinale ha raccolto 600 prenotazioni, 373 sono le vaccinazioni già effettuate con richieste arrivate in prevalenza da Germania, Russia Argentina, Francia, Ucraina, Svizzera, Lettonia, Spagna, Repubblica Ceca, Brasile, Lituania con una predominanza di prenotazioni, anche in questo caso, effettuate su hotel 4 stelle. Sono 1.086 le notti già “sfruttate”, oltre 2.400 quelle prenotate per i prossimi mesi e che coincidono, ovviamente, con l’inoculazione del vaccino. Durante la conferenza il Segretario di Stato ha presentato anche il palinsesto eventi fino ad oggi ufficializzato: iniziative culturali, spettacoli, festival musicali, enogastronomia, sport e divertimento con la chiusura tradizionale del Natale delle Meraviglie.

Gli eventi saranno i protagonisti della ripartenza del turismo e già dai primi giorni di giugno stanno animando il Centro Storico di San Marino Patrimonio dell’Umanità UNESCO.

Tra gli eventi musicali, di sport e culturali del mese di giugno, Visionnaire Performing Arts Experience “A riveder le stelle” (17-20 giugno), rappresenta l’evento di punta: data zero del tour nazionale del grande show dedicato alle arti performative e alle grandi attrazioni sceniche improntato quest’anno, nell’anniversario dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, sull’inferno della Divina Commedia. Musica, danza, physical theatre, illusionismo e circo contemporaneo itineranti nelle più belle location del Centro Storico.

Nella serata del 19 giugno è previsto anche il primo grande evento dance “The Vibe is on”, con dj internazionali che suoneranno, per un evento test sulla sicurezza, nella cornice dell’area eventi San Marino Shooting Club.

Confermata la rassegna “COPERTINA” (a cura delle Segreteria di Stato per la Cultura) con serate dedicate a teatro, musica, cinema dal mese di giugno fino ad agosto.

A luglio si tornerà a vivere la storia con Historica (23-25 luglio) un grande evento di rievocazione storica, con una veste innovativa grazie ad allestimenti, attrazioni, spettacoli, parate e mercatini a tema che ricreeranno le atmosfere delle tappe fondamentali della storia e che da sempre hanno richiamato numerosi visitatori da diverse regioni italiane.

Ampio spazio verrà dato alle serate a tema musicale, con revival dedicati agli anni ’80 e ’90 (Flashback 2/4 luglio e 9/11 luglio), cene a tema (Cena al tramonto & Show), alla musica folk con il Festival del Liscio (4-5 agosto), alle arti performative e di strada con SMIAF (Festival dei Giovani Saperi), dal 30 luglio al 1 agosto.

Tra i tanti eventi in programma in agosto una new entry: San Marino Magic Circus, con spettacoli di giocoleria e attrazioni tipiche del mondo del circo (dal 20 al 22 agosto).

Appuntamento fisso per gli appassionati del genere è il SAN MARINO COMICS, tradizionale Festival del Fumetto e della cultura POP, in calendario dal 27 al 29 agosto.

Nel mese di settembre, gli eventi della Repubblica di San Marino spazieranno dall’intrattenimento allo show, dallo sport all’enogastronomia, con “San Marino Beer Fest”, all’insegna della buona birra, cibo e live music e l’evento Musica e Motori (19 settembre), live concert e dj set che si svolgerà in occasione del Gran Premio di MotoGP di San Marino e della Riviera di Rimini, previsto al Misano World Circuit dal 17 al 19 settembre.

Ottobre si aprirà con Rallylegend, giunto ormai alla sua 19esima edizione.

La stagione autunnale prosegue con una novità, il Gran Galà dei Festival (14-16 ottobre) concorso riservato ai migliori talenti provenienti da festival di diverse discipline: cabaret, sfilate, canto, musica, ballo, comicità.

Sul finire dell’anno e con l’avvicinarsi delle festività, non mancherà lo spettacolo da sogno de IL NATALE DELLE MERAVIGLIE, con i tradizionali mercatini e gli scenari unici grazie ad un’autentica magia di luce e ad un’atmosfera natalizia senza tempo.

La novità del mese di dicembre, che proseguirà anche per i primi mesi del 2022 sarà il Festival “Una voce per San Marino”, competizione canora per selezionare il rappresentante della Repubblica di San Marino all’Eurovision Song Contest 2022.

