ReAttivi! Hera presenta il nuovo pozzo di scienza, le attività di divulgazione scientifica per le scuole superiori

, torna anche quest’anno un pozzo di scienza, il programma di divulgazione scientifica del Gruppo Hera, gratuito, dedicato agli studenti e alle studentesse delle scuole superiori del territorio servito.

Le iscrizioni sono aperte fino al 30 gennaio 2021.

Come richiede il momento storico, le attività saranno fruibili sia in presenza sia a distanza e quest’anno tra le attività proposte ci saranno anche il collegamento con la Stazione italiana di ricerca in Antartide e interviste a scienziati tra cui Stefano Mancuso. Un ricco programma calato nelle sfide del presente, che invita ragazzi e ragazze ad avere un approccio dinamico alle difficoltà, ad affrontare le crisi con voglia di re-agire, aiutandoli a capire che hanno in sé i semi della rinascita supportati da scienza, innovazione e tecnologia.

In allegato il comunicato stampa, il cui testo integrale è riportato anche di seguito, e un paio di foto (che si riferiscono alle attività 2020 realizzate prima del Covid), che trovate assieme al video sul pozzo di scienza a questo link:

https://drive.google.com/drive/folders/1LIKqXEJMa55teFXD_azAAr5QCPw0x4za?usp=sharing

Il video è disponibile anche qui Un pozzo di scienza: le proposte a distanza e in presenza per le scuole secondarie di 2° grado – YouTube