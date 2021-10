Pnrr, Decaro: “Sfide importanti per Bari”

“La Puglia ha dimostrato una capacità progettuale importante. I

comuni dell’area metropolitana di Bari avevano ricevuto

finanziamenti per 800 milioni di euro che non erano nemmeno

fondi del PNRR. Per fortuna la graduatoria è scalata e ci sono

stati nuovi finanziamenti di 2 miliardi di euro. Lo ha

dichiarato il sindaco di Bari, Antonio Decaro, parlando dei

progetti pugliesi approvati all’interno del PNRR.

bel/pc/gtr