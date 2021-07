Parco di Villa Marigola a Lerici apre al pubblico dall’8 al 20 agosto

ROMA (ITALPRESS) – Continua la crescita dell’attività dei Grandi Giardini Italiani a Lerici. Dopo la costituzione dell’associazione Amici di Villa Marigola e l’ingresso di Villa Rezzola, di proprietà del FAI, nella rete di Grandi Giardini, è ora la volta dell’apertura al pubblico dello splendido parco di Villa Marigola.

L’ingresso sarà tutti i giorni dall’8 al 20 agosto a 5,00 incluso il parcheggio dalle 16.00 alle 21.00.

Grandi Giardini Italiani sta organizzando anche un convegno, che si terrà a Villa Marigola, dedicato ai grandi parchi inglesi in Liguria; ha poi concluso un accordo con il Premio Lerici Pea per promuovere la lettura di testi poetici nel parco di Villa Marigola.

Nel 2020 Grandi Giardini Italiani ha visto una notevole crescita di visitatori, registrando un +35%.

Villa Marigola è costruita in cima ad un promontorio sul mare tra Lerici e San Terenzo, e possiede quindi la vista più spettacolare del Golfo della Spezia. Dalle sue verande e dalle terrazze sottostanti si ammira il Castello di Lerici, le isole del Tino e della Palmaria, il profilo di Porto Venere, la diga foranea e la baia di San Terenzo con il suo castello. E’ lo stesso panorama, che ammaliò poeti come Percy Bysshe Shelley, Lord George Byron, John Keats e più recentemente Attilio Bertolucci, scrittori come D.H. Lawrence ed il commediografo Sam Benelli.

Oggi Villa Marigola e il suo magnifico giardino sono visitabili, sedi di importanti manifestazioni culturali e luogo perfetto per eventi privati.

Grazie a Carispezia, del gruppo Cariparma Credit Agricole, oggigiorno viene assicurata la manutenzione e la valorizzazione del più importante bene culturale visitabile a Lerici.

Villa Marigola fu acquistata dai Marchesi Ollandini nel tardo ‘700, inizialmente come tenuta agricola per la produzione di olio e vino, con un agrumeto a spalliera. Lo stile era quello di una casa di campagna. Diventò villa di villeggiatura quando nel 1888 passò nelle mani del banchiere inglese Sir Reginald Pearse, che abbellì le sale in stile liberty.

All’epoca esisteva una folta colonia di inglesi abbienti che svernavano nella Riviera Ligure, e, come i famosi fratelli Hanbury a Bordighera, Pearse subiva il fascino del collezionismo botanico. Affiancò al folto lecceto autoctono alberi ornamentali per creare un parco paesaggistico all’inglese, dove poter passeggiare e passare ore contemplando la natura.

Si deve tuttavia l’attuale impianto di Villa Marigola all’Architetto Franco Oliva, che dal 1926 al 1949 lavorò per il nuovo proprietario l’armatore Gio Batta Bibolini. L’architetto Oliva ridisegnò le sale della villa in stile razionalista, valorizzando la prospettiva sul Golfo dei Poeti. Mise mano anche al parco definendo che si collegasse in un unico asse il bosco sempreverde alle spalle della villa con il parterre all’italiana. Venne conservato il così detto giardino di Bocklin, un piccolo rocaille ombreggiante, una specie finta grotta, che accoglie il visitatore all’entrata della villa. Il parterre con l’affaccio sul Castello di Lerici, venne disegnato con eleganti bordure di bosso e stachys. Tutto venne incorniciato da cipressi e da magnifici esemplari di magnolie grandiflora, le quali, come le palme, hanno raggiunto il loro massimo splendore. Il geniale architetto Franco Oliva ha rivisitato i tradizionali canoni del parterre all’italiana, semplificando e ammorbidendo il disegno, creando un giardino chiuso tra ordinate siepi, che paiono per incanto sospese sul mare.

Grazie a Carispezia oggi la proprietà, che per troppi anni ha fatto vita a sè, riprende la sua centralità nella vita culturale del territorio. La Villa e il parco possono essere vissuti ed ammirati dai turisti come dai locali grazie ad una nuova disponibilità.

Villa Marigola rappresenta nella storia dell’arte dei giardini è uno dei pochi giardini all’italiana sul mare, perfettamente conservato, inserita in un contesto paesaggistico unico al mondo e per questa ragione può annoverarsi tra i giardini più belli d’Italia.

