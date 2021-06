Nuovo Piaggio Beverly adesso ancora più accessibile

Un’esclusiva promozione commerciale per il nuovo urban crossover Piaggio Beverly, nella cilindrata 300.

Acquistando Beverly 300 hpe o Beverly 300 hpe S i clienti possono usufruire di una speciale supervalutazione dell’usato che può arrivare fino a 500 Euro. La nuova promozione, valida per tutto il mese di giugno, è inoltre abbinabile alle precedenti già esistenti: Beverly Ride Now, il finanziamento con formula valore futuro garantito che include nella rata anche il pacchetto di manutenzione ed estensione della garanzia. Un anno di assicurazione su furto, incendio e rapina in collaborazione con Unipol, compresa nel prezzo. Sulle pagine web Piaggio.Com è possibile conoscere tutti i dettagli dell’offerta e i concessionari aderenti, oltre alle tappe del Beverly Tour, il “giro d’Italia” di test ride che permette di provare gratuitamente i modelli della rinnovata famiglia Beverly.

Il design del nuovo Beverly segue le tendenze del mondo automobilistico e pone l’accento sulla sportività: il frontale è stato totalmente ridisegnato, mentre nella vista laterale le forme morbide e sinuose che da sempre caratterizzano Beverly lasciano spazio a linee più tese e muscolose che corrono verso un posteriore più filante e proteso verso l’alto.

Sul nuovo Beverly debuttano due nuove potenti motorizzazioni Euro 5 della famiglia hpe – High Performance Engine – di 300 e 400 cc, capaci di erogare rispettivamente 19 e 26 kW. Propulsori modernissimi abbinati a una ciclistica estremamente efficace e ulteriormente evoluta nel comparto sospensioni, garanzia di performance, doti dinamiche e piacere di guida ai massimi livelli. Beverly si evolve anche sul fronte della tecnologia, introducendo il sistema keyless, che consente di avviare il veicolo tenendo comodamente in tasca il telecomando.

Il più potente Beverly 400 hpe si distingue per il grintoso doppio terminale di scarico e per il cupolino di serie, oltre che per l’adozione di pneumatici più larghi, che assicurano una migliore stabilità a velocità sostenute. Due gli allestimenti: Beverly, con finiture ricercate ed eleganti, e Beverly S, caratterizzato da un’impronta ancora più sportiva.

(ITALPRESS).