Nissan LEAF veste la livrea della Guardia Costiera

Nissan prosegue nel suo impegno verso la sostenibilita’ con la dotazione di 50 LEAF 100% elettriche al Corpo delle Capitanerie di Porto. Le berline a zero emissioni, dislocate su tutto il territorio nazionale, saranno impiegate dalla Guardia Costiera per le attivita’ di pattugliamento via terra, a supporto della sorveglianza di 31 aree marine protette, tra cui Portofino, il Parco del Castello di Miramare, Favignana, la Maddalena e le Isole Tremiti. Il progetto, con il patrocinio del Ministero della Transizione Ecologica, rientra nel piano nazionale di decarbonizzazione e per Nissan si traduce in un ulteriore esempio volto alla tutela dell’ambiente e della qualita’ dell’aria.

“Nissan ha una lunga esperienza nel mondo della mobilita’ elettrica e LEAF, in virtu’ delle zero emissioni e delle tecnologie avanzate di cui e’ dotata, e’ il veicolo ideale per supportare le attivita’ del Corpo delle Capitanerie di Porto a salvaguardia delle aree marine protette. Inoltre, LEAF e’ la nostra icona di sostenibilita’ con oltre 10 anni di storia, a cui a breve si aggiungera’ anche Ariya, il primo crossover coupe’ 100% elettrico di Nissan” ha dichiarato Marco Toro, Presidente e Amministratore Delegato di Nissan Italia.

Nissan, inoltre, offre un insieme di servizi per favorire la diffusione della mobilita’ elettrica in Italia, come il test drive gratuito di 48 ore con LEAF, volto a far conoscere i benefici della mobilita’ elettrica per un periodo prolungato e la soluzione integrata di mobilita’ che, a fronte dell’acquisto di LEAF, prevede fino a 10.000 km gratis spendibili presso le colonnine pubbliche e domestiche. A livello globale, Nissan ha annunciato l’obiettivo di essere carbon neutral in tutte le sue operazioni e nel ciclo di vita dei suoi prodotti entro il 2050. A tale scopo, entro i primi anni del 2030, tutti i nuovi veicoli venduti nei mercati chiave saranno elettrificati. La cerimonia di consegna delle 50 Nissan LEAF 100% elettriche si e’ svolta presso la sede del Ministero della Transizione Ecologica alla presenza dell’Ammiraglio Aurelio Caligiore, Capo Reparto Ambientale Marino – Corpo delle Capitanerie di porto-Guardia Costiera, di Renato Grimaldi, Capo Dipartimento per il personale, la natura, il territorio e il Mediterraneo del Ministero della Transizione Ecologica, dell’Ammiraglio Giovanni Pettorino, Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di porto-Guardia Costiera, delle due Sottosegretarie di Stato al Ministero della Transizione Ecologica Ilaria Fontana e Vannia Gava, e di Luisa Di Vita, Direttore Comunicazione di Nissan Italia.

(ITALPRESS).

tvi/com

27-Apr-21 13:05