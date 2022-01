L’assessore al Turismo ha visitato la sede dell’Agenzia di viaggio Desiderando Viaggiare di Ravenna premiata al “The Italian Wedding Stars”

L’agenzia viaggi ravennate Desiderando Viaggiare all’evento “The Italian Wedding Stars” come miglior agenzia italiana nel campo dei viaggi di nozze.

Le congratulazioni dell’assessore al Turismo del Comune, Giacomo Costantini L’assessore al Turismo del Comune, Giacomo Costantini, ha visitato la sede dell’agenzia viaggi “Desiderando Viaggiare”, in via Brunelleschi, per congratularsi con i titolari. L’agenzia ha infatti recentemente vinto un importante riconoscimento all’interno dell’evento “assessore al Turismo del Comune, Giacomo Costantinipatrocinato da ENIT, l’Agenzia Nazionale del Turismo e rivolto ai professionisti del mondo del wedding.

Il Galà di premiazione si è svolto a Roma al prestigioso Hotel Rome Cavalieri-Waldorf Astoria ed è stato presentato da Beppe Convertini. All’evento sono stati invitati i tre finalisti nazionali di ogni categoria, tra cui appunto quella dedicata alle agenzie di viaggi: Desiderando Viaggiare si è aggiudicata il primo premio in questa specifica categoria.

Il giudice che ha avuto l’onere di valutare la categoria delle agenzie di viaggio era Palmiro Noschese, Commendatore della Repubblica nonché Maestro del Lavoro.



Desiderando Viaggiare nasce a Ravenna nel 2015. Lo staff, composto da Alessandra Morandi e Maria Paola Maltoni, è costantemente formato sulle tendenze del mondo travel e sulla sfera del wedding, grazie anche alla collaborazione ormai consolidata con le wedding planner “Sereventi2005”.

“L’esperienza parte dalla passione di scoprire nuove culture del mondo, cuore pulsante del nostro lavoro quotidiano – sottolinea Nadir Vedana di W&D 2.0 srl, l’azienda che ha dato vita all’agenzia viaggi –. La disponibilità ad accogliere i futuri sposi in un ambiente riservato, la flessibilità negli orari di accoglienza e la possibilità di concordare un appuntamento anche in modalità virtuale sono alcuni dei fattori principali che ci hanno permesso di distinguerci nel comparto del wedding travel”.



Per quanto riguarda il premio ricevuto a Roma, Vedana – presente alla premiazione assieme ad Alessandra Morandi – è comprensibilmente soddisfatto. “Non possiamo che essere onorati e orgogliosi per un premio di così alto prestigio, soprattutto considerando il carattere nazionale dell’iniziativa e la piccola realtà da cui proveniamo. Credo che sia un meritato riconoscimento al costante lavoro che ogni giorno tutta la nostra squadra si impegna a perseguire”.

“Porto volentieri le congratulazioni dell’Amministrazione Comunale all’agenzia – ha detto l’assessore Costantini, in visita alla sede di Desiderando Viaggiare -. Questo riconoscimento ci riempie di gioia, perché attesta l’ottimo lavoro di una giovane esperienza ravennate in un settore fondamentale per la nostra economia quotidiana com’è quello del turismo. Un esempio significativo all’interno del tessuto vivace e competente che caratterizza Ravenna: su cui dobbiamo costantemente lavorare per crescere, anche facendo sistema”.

Nella foto, l’assessore Costantini con Alessandra Morandi, Maria Paola Maltoni e Nadir Vedana all’interno della sede di Desiderando Viaggiare