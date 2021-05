Faenza: ‘Da Zero a infinito’, il programma degli eventi di Casa Bendandi. Il 15 maggio inaugurazione del busto di Raffaele Bendandi

Presentato il programma è stata inoltre annunciata l’inaugurazione del busto di Raffaele Bendandi, prevista per sabato 15 maggio, che troverà posto nell’atrio della scuola a lui dedicata e che fa parte dell’Istituto comprensivo San Rocco. Il sindaco Massimo Isola invece, nel ringraziare per il lavoro fatto da Paola Pescarelli Lagorio, presidente dell’associazione che si occupa della casa-museo Bendandi, per questo appuntamento, ha sottolineato quanto “Casa Bendandi, uno dei centri culturali della città, abbia sofferto delle limitazioni a causa del Covid nello svolgimento di appuntamenti ed eventi già in programma. Questi mesi però sono stati usati per programmare gli eventi per la ripartenza. Casa Bendandi è riuscita così ad attirare l’attenzione di artisti, storici e intellettuali che hanno lavorato per questo grande evento presentato oggi che coniuga il rapporto tra arte e scienza dal grandissimo valore creativo. Questo appuntamento si aggiunge e fa parte della ripartenza dopo le restrizioni causate dalle misure anti-Covid. Pensiamo alle riaperture che riguardano le mostre al Mic, le esposizioni nella Galleria della Molinella, quelle al Malmerendi e così via anche per gli altri luoghi legati alla cultura della città”.

Nella foto-Il Sindaco Massimo Isola e Paola Pescarelli Lagorio, presidente Casa Museo Raffaele Bendandi .