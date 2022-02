Covid, 67.152 nuovi casi e 334 decessi in 24 ore

ROMA (ITALPRESS) – Prosegue il trend in calo dei casi Covid in Italia. Il numero dei nuovi positivi è di 67.152, in discesa rispetto ai 75.862 (registrati nel bollettino reso noto il 10 febbraio) a fronte però di 663.786 tamponi eseguiti determinando un tasso di positività che si scende al 10,11%. In lieve incremento le vittime a 334 (+9).

I guariti sono 129.293, in calo gli attualmente positivi di 62.149 unità con un numero totale che si attesta su 1.751.125. Significativa la discesa dei ricoveri nei reparti ordinari, dove al momento si trovano 16.824 persone (il 10 febbraio erano 17.354), scendono pure le terapie intensive a 1.265 (1.322 il dato delle 24 ore precedenti). In isolamento domiciliare vi sono 1.733.036 persone. Sul fronte delle regioni, l’incremento maggiore dei casi si registra in Lombardia (+7.099), seguita da Lazio (6.722) ed Emilia Romagna (6.592).

(ITALPRESS).