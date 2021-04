Concorso fotografico “Obiettivo Terra” 2021, vince Andrea Benvenuti

ROMA (ITALPRESS) – È Andrea Benvenuti il vincitore della 12a edizione di “Obiettivo Terra” 2021, il concorso fotografico dedicato alla difesa e alla valorizzazione del patrimonio ambientale, del paesaggio, dei borghi, delle peculiarità e delle tradizioni enogastronomiche, agricole, artigianali, storico-culturali e sociali delle Aree Protette d’Italia, promosso dalla Fondazione UniVerde e dalla Società Geografica Italiana, con il supporto di Cobat (Main Partner del concorso) e Bluarancio (Partner Tecnico), per celebrare la 51esima Giornata Mondiale della Terra che si festeggia oggi in tutto il mondo. La foto vincitrice ritrae la danza di due aironi bianchi maggiori sui corsi d’acqua della Riserva naturale statale Litorale Romano (Lazio). Per la prima volta nella storia del concorso, il Primo Premio “Mother Earth Day” viene attribuito a una foto scattata in una Riserva statale. Con questo scatto, il vincitore di “Obiettivo Terra” 2021, oltre al primo premio di 1.000 (euro mille), la targa e la copertina del volume “Obiettivo Terra 2021: l’Italia amata dagli italiani” si è aggiudicato anche la Menzione speciale “Obiettivo Roma”, una delle novità di questa edizione, attribuita alla più bella foto scattata nelle Aree Protette della Città Metropolitana di Roma Capitale. All’autore della foto, è stata donata come Premio extra-concorso la moneta fior di conio da 2 euro realizzata per il 150° Anniversario dell’istituzione di Roma Capitale d’Italia, coniata dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e l’onore di veder esposta al pubblico, fino al 2 maggio, la gigantografia della propria foto in Piazza del Campidoglio a Roma, insieme alla vincitrice di “Obiettivo Mare”, scattata da Marco Gargiulo e terza classificata, che ritrae un cavalluccio marino immortalato sui fondali della baia di Puolo, nell’Area Marina Protetta Punta Campanella (Campania). Al secondo posto, si è classificata la foto del Parco Naturale Regionale dell’Aveto (Liguria), che ritrae una rana temporaria mentre depone le uova in uno specchio d’acqua, scattata da Stefania Urbini e vincitrice della Menzione “Animali”. Le 12 foto vincitrici, com’è consuetudine, saranno associate ai mesi del calendario 2022 e saranno riportate nella pubblicazione che verrà dedicata alla 12a edizione di “Obiettivo Terra’.

La cerimonia di premiazione, trasmessa in diretta phygital con collegamento da Palazzetto Mattei in Villa Celimontana, è stata aperta, in presenza, da Virginia Raggi (Sindaca di Roma Capitale): “La pandemia non ha fermato la passione e la creatività delle persone. Il concorso fotografico Obiettivo Terra ne è la dimostrazione e le foto per celebrare le Aree Protette d’Italia sono state tantissime. Mi fa particolarmente piacere che una speciale menzione sia stata dedicata alla più bella foto scattata nelle aree protette della Città Metropolitana di Roma. In occasione della Giornata Mondiale della Terra, tutti noi dobbiamo ricordare l’importanza di tutelare l’ambiente che ci circonda. In questi anni, a Roma, abbiamo lavorato molto per rendere la nostra città più innovativa e sostenibile. Voglio ringraziare la Fondazione UniVerde e la Società Geografica Italiana per avere promosso questo concorso che valorizza, attraverso l’arte della fotografia, le bellezze naturali che l’Italia ha la fortuna di possedere”. Alfonso Pecoraro Scanio, Presidente della Fondazione UniVerde sottolinea: “Ora più di prima, è necessario investire sulle aree naturali per potenziare la loro tutela e la loro capacità di attrattiva. Il nuovo turismo, in fase di pandemia da Covid-19, ci sta insegnando che, anche in futuro, dovrà continuare a essere sicuro e sostenibile,distribuito in più luoghi e per tutto l’anno. Solo così sarà possibile sostenere il settore e, in particolare, le realtà al di fuori delle grandi città d’arte. L’Italia dei record in biodiversità naturali, culturali e agroalimentari deve essere leader mondiale in questa nuova sfida a cui siamo chiamati a rispondere. Dobbiamo imparare dall’emergenza coronavirus per un vero Green Deal investendo in un rinascimento ecologico con smart cities, mobilità sostenibile, produzione diffusa di energie rinnovabili, smartworking”. Pecoraro Scanio ha poi ricordato la figura di Giuseppe Tarallo, indimenticabile promotore e presidente del Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni (Campania), cui sarà dedicata nella prossima edizione del concorso fotografico un’iniziativa speciale. Claudio Cerreti, Presidente della Società Geografica Italiana afferma: “La premiazione del concorso Obiettivo Terra 2021 è una occasione, attesa e graditissima, per riconfermare insieme la grande attenzione che la Società Geografica Italiana ha per lo splendido patrimonio dei nostri parchi naturali e la grande soddisfazione di poter consolidare, anno dopo anno, una collaborazione intensa e fattiva come quella in essere con la Fondazione Univerde”. Barbara Floridia, Sottosegretaria al Ministero dell’Istruzione: “Iniziative come questo concorso fotografico spingono chi vi partecipa e chi ne ammira il risultato ad apprezzare e dunque valorizzare il nostro patrimonio naturale”. Dalila Nesci, Sottosegretaria al Ministero per il Sud e la coesione territoriale: “La grande capacità della fotografia in quanto strumento artistico è anche quella di generare curiosità in chi ne fruisce. E non c’è cura senza curiosità. Celebrare la 51^ giornata mondiale della terra con un evento come questo significa ribadire l’importanza di prendersi cura del mondo”. Giancarlo Morandi, Presidente di Cobat, Main Partner del concorso: “Gli scatti di Obiettivo Terra ci regalano uno splendido scorcio della realtà che ci circonda. E ci ricordano che, appena possibile, c’è un tesoro da riscoprire con il turismo di prossimità”. Per la prima volta, proprio in collaborazione con Cobat, è stata attribuita anche la Menzione speciale “Parchi dal cielo”. A vincerla, una foto scattata nel Parco Nazionale del Gennargentu (Sardegna), da Ivan Pedretti che ritrae le luminose e variopinte chiome degli alberi in autunno, nella veduta aerea del Passo di Tascusì. Giuseppe Peleggi, Direttore per l’innovazione tecnologica Coldiretti – Bluarancio, Digital Partner del concorso: “È evidente che l’uscita dal Covid deve portarci tutti a ragionare su un nuovo modello di sviluppo e crescita, molto più rispettoso dell’ecosistema. In questo sistema, il ruolo dell’agricoltura m

ostra il suo alto contenuto strategico, ma rispetto alla nuova centralità del cibo sano forti suonano i richiami delle sirene che propagandano anche nuove tecnologie risolutive”.

