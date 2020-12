Conclusione del concorso di idee “Le 127 giornate di Riolo Terme”

Selezionato il progetto “Maceria Viva” della studentessa faentina Luisa Maria Mengolin

RIOLO TERME – L’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea, con l’aiuto di un’apposita Commissione giudicatrice composta da esperti e rappresentanti degli enti proponenti il percorso, ha concluso i lavori di valutazione dei progetti pervenuti per il Concorso di idee “Le 127 giornate di Riolo” finalizzato alla realizzazione di un monumento alle vittime Civili di guerra cadute nel Comune di Riolo Terme. Il percorso è stato possibile grazie ad un contributo della Regione Emilia-Romagna, erogato ai sensi della L.R. 3/2016 sulla Memoria del Novecento, e dell’Associazione Nazionale delle Vittime Civili di Guerra sezione di Ravenna.

Vincitrice del Concorso è risultata la faentina Luisa Maria Mengolini, classe 1998 e studentessa di Arti Visive presso l’Università di Bologna, con il progetto “Maceria viva”: a lei verrà pertanto assegnato il premio previsto di 600 €. La proposta progettuale consiste nel recupero dell’elemento macerie, rifacendosi allo stato di distruzione che colpì il paese, che oggi non mostra più i segni della guerra, ma che all’epoca travolse violentemente gli effetti domestici della quotidianità rappresentati, fra blocchi di detriti accatastati in modo verticale, da un paio di forbici, una penna, una posata, un orologio, un metro da sartoria ed un giocattolo, tutti elementi simbolici, realizzati in metallo e applicati tra i blocchi che ricordano le case crollate. Il dato più innovativo e interattivo del progetto risulta l’applicazione, sempre tra i blocchi, di appositi QR Code che rimandano a 7 frammenti letterari tratti, con particolare efficacia, dal testo base dello storico Leonida Costa che fu il più fedele cronista di Riolo durante le sofferte giornate di guerra.

All’unanimità la Commissione ha ritenuto di riconoscere qualità e valore anche al secondo classificato Stefano Cangini di Ravenna con il progetto “Memoria ligno” e di assegnargli una particolare menzione di merito. Al terzo posto si è classificato Giovanni Ferro con il progetto “Devastazione”. Tutti gli elaborati dei progetti in gara saranno oggetto in primavera di una mostra aperta al pubblico presso la Biblioteca Comunale di Riolo, non appena le condizioni dell’emergenza sanitaria lo consentiranno.

L’opera monumentale sarà realizzata entro il primo semestre del 2021 ed inaugurata insieme ad un percorso di valorizzazione dei luoghi di memoria della seconda guerra mondiale, che nel territorio comunale di Riolo accomuna il lungo periodo dei bombardamenti, la presenza decisiva dei soldati italiani del Gruppo “Friuli” e della Brigata Ebraica, una rete di salvatori degli ebrei perseguitati dalle leggi fasciste del 1938 e del 1943 ed alcune figure eroiche di cittadini che in quel tragico periodo si spesero per il bene della collettività.

“L’Amministrazione Comunale ci tiene a ringraziare tutti partner per la collaborazione e per l’ottimo lavoro svolto, con le scuole, e con tutta la progettazione che a causa del Covid è stata riorganizzata. Continueremo a ad insistere sul solco della Memoria, quella del nostro territorio ancora di più, ed appena si potrà verranno svolte visite guidate ed attività per mantenere vivo e divulgare il materiale derivante dalle attività di quest’anno ed in particolare il nuovo monumento.”