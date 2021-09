Carenza di 650 unità di sangue in Italia

Nei giorni scorsi si sono registrate carenze di sangue per le trasfusioni in molte regioni, con le flessioni più marcate in Campania, Lazio e Sicilia, ma con diverse altre che iniziano a registrare segnali preoccupanti. Lo rende noto il Centro Nazionale Sangue, il coordinamento delle associazioni dei donatori, commentando i dati riportati nella bacheca SISTRA, il Sistema Informativo dei Servizi Trasfusionali che monitora la situazione nazionale. L’invito è quindi a programmare la donazione chiamando il centro di raccolta più vicino.

