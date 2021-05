Ancisi (Lpr): Vaccinare gli studenti maturandi, come nel Lazio, lo chiede al Sindaco

La proposta di far vaccinare gli studenti che dovranno sostenere la maturità a partire dal 16 giugno, per far loro affrontare gli esami con tranquillità, era partita già diversi mesi fa dal presidente dell’associazione presidi di Roma e del Lazio Mario Rusconi. La Regione Lazio l’ha accolta disponendo allo scopo un open day che si svolgerà l’1, il 2 e il 3 giugno, nei propri 70 centri vaccinali, a favore non solo dei 50 mila studenti prossimi alla maturità, ma anche dei professori non ancora immunizzati. L’Ufficio scolastico regionale fornirà gli elenchi degli studenti interessati e la prenotazione avverrà a partire dal 27 maggio attraverso il portale dedicato della Regione Lazio, utilizzando l’app “Tre click e 48 ore dopo ti vaccini”. Il sottosegretario all’Istruzione Rossano Sasso ha plaudito: “Ben vengano tutte le iniziative che contribuiscono a mettere in sicurezza la comunità scolastica”.

L’iniziativa sarebbe interessante, e anche di più, per l’Emilia-Romagna, dove gli studenti che fanno scuola in presenza sono spesso solo il 50%, rispetto al 70% minimo e 100% massimo fissati dal decreto Riaperture. Chiedo dunque al sindaco, anche nella sua qualità di presidente della Conferenza territoriale socio-sanitaria, organo di indirizzo politico-amministrativo dell’AUSL Romagna, cosa osti a che questa iniziativa sia adottata anche nella nostra regione, o almeno in Romagna, favorita dal fatto che è amministrata da un’unica AUSL, laddove in Emilia sono sette, una per ogni provincia più Imola.

Alvaro Ancisi (capogruppo di Lista per Ravenna)