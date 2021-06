Agronomi liberi professionisti, Epap vince davanti Tar Lazio contro Agea

ROMA (ITALPRESS) – Con la Sentenza 7561/2021, depositata il 23.6.2021, il TAR del Lazio ha riconosciuto che EPAP ha “interesse e titolo ad intervenire nei giudizi promossi per difendere le ragioni dei professionisti iscritti all’Ente previdenziale contro i provvedimenti che possono indirettamente ledere i loro diritti professionali e patrimoniali in quanto da tale lesione ne deriva un danno per l’Ente”. “Si tratta – afferma il Presidente Stefano Poeta -di un riconoscimento importantissimo del ruolo degli Enti di assistenza e previdenza dei professionisti. Infatti, poichè le prestazioni sono erogate impiegando le risorse derivanti dai contributi versati dagli iscritti in ragione del fatturato maturato, si è riconosciuto che l’Ente ha interesse a tutelare la capacità reddituale degli iscritti per garantire la continuità e consistenza della contribuzione da impiegare per continuare ad erogare prestazioni a favore loro e dei loro familiari”.

Per questa ragione EPAP è intervenuta nel giudizio promosso da un Centro di Assistenza Agricola che si opponeva ai provvedimenti di AGEA con i quali l’Agenzia aveva stabilito che i Centri non potevano più avvalersi di liberi professionisti ma solo di dipendenti, in tal modo incidendo negativamente sulla capacità reddituale e quindi contributiva a favore dell’Ente.

Nel merito, il TAR del Lazio ha riconosciuto il valore e la competenza dei professionisti nonchè la loro affidabilità, in tal modo smentendo le argomentazioni di AGEA che al fine di efficientare i Centri di Assistenza Agricola riteneva irragionevolmente che fosse necessario avvalersi solo di personale dipendente.

Si tratta di una grande risultato per la categoria degli Agronomi, ma in generale di un nuovo ed importante passo verso l’affermazione di un modello di cooperazione tra mondo delle professioni e amministrazione.

(ITALPRESS).