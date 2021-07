60 punti di ricarica per Fiat 500 nei centri Carrefour

TORINO (ITALPRESS) – La Nuova Fiat 500 è protagonista del progetto Shop & Charge promosso con Carrefour Italia e Be Charge e coordinato dalla Business Unit e-Mobility di Stellantis. Annunciato a dicembre 2020, il progetto vede oggi l’attivazione dei primi 60 punti di ricarica in Piemonte, Lombardia, Veneto e Toscana, che saranno progressivamente estesi ai 135 punti vendita Carrefour aderenti all’iniziativa. L’impegno verso la sostenibilità delle tre aziende partner trova applicazione con un programma semplice ma efficace, volto a migliorare l’esperienza del cliente elettrico alla ricerca di soluzioni di ricarica pratiche ed efficienti. La partnership con Carrefour, che dà vita al progetto “Shop & Charge”, offre ai clienti della Nuova 500 l’opportunità di ricaricare la propria auto nel tempo di una spesa. Infatti, il tempo medio dello shopping, circa 30 minuti, permette di ricaricare la batteria della Nuova 500 per una percorrenza fino a 300 km, grazie alle colonnine Fast, o fino a 50 km connettendosi alle colonnine Quick, installate da Be Charge nelle aree di parcheggio dei punti vendita Carrefour aderenti all’iniziativa.

Inoltre, i clienti della Nuova 500 potranno avere accesso a tariffe scontate sulla ricarica, ma non solo.

Avranno, infatti, a disposizione offerte dedicate nell’ambito del Programma PAYBACK, come sconti sulla spesa in Carrefour ed acceleratori di punti per poter richiedere più velocemente i premi del catalogo PAYBACK. Sempre e solo per i clienti della Nuova 500, la carta fedeltà e l’App PAYBACK consentiranno di ottenere sconti dedicati sul servizio “Click & Collect”, la corsia prioritaria di Carrefour per il ritiro della spesa online, e sulla consegna della spesa a domicilio. Per il lancio della partnership, i punti vendita Carrefour aderenti all’iniziativa si “vestiranno” a tema Nuova 500, con materiale di comunicazione dedicato alla prima 100% elettrica del marchio Fiat. I dealer del brand Fiat che hanno aderito all’iniziativa presidieranno tali punti vendita, proponendo test drive ai clienti Carrefour.

