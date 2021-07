5 ravennati eletti delegati per il secondo congresso nazionale di +Europa.

Saranno cinque i delegati ravennati (4 donne e 1 uomo) eletti, dopo il voto online nazionale degli iscritti, per partecipare al 2° congresso nazionale di +Europa, previsto a Roma, in presenza, tra il 16 e il 18 luglio. In particolare i delegati saranno Maria De Lorenzo, Matilde Marletta (nella foto), Caterina Basevi, Nevio Salimbeni e Nicoletta Zampriolo, tutti componenti della mozione “Next Generation +EU” che supporta il segretario uscente Benedetto Della Vedova.

Matilde-Marletta.

Verdi_Casadei

Riccardo-Pini